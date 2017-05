Serra recebeu R$ 20 milhões via caixa dois, diz Joesley

O empresário Joesley Batista detalhou em sua delação premiada o pagamento de 20 milhões de reais ao José Serra em 2010. Os repasses foram feitos via caixa dois. Joesley diz que Serra fez uma visita à sede da JBS, em São Paulo, e fez o pedido de ajuda para a campanha. Naquele ano, Serra disputou a Presidência com Dilma Rousseff, mas perdeu no segundo turno.

Joesley contou que, do valor total da doação, 6 milhões de reais foram repassados por meio de notas fiscais frias para a empresa LRC Eventos e promoções. A transação, disse, envolveu a “falsa venda” de camarote no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Outra parcela, de 420 mil reais, segundo detalhou Joesley, foi feita para a empresa APPM Analista e Pesquisa, também com notas fiscais frias.

Parte dos pagamentos foi feita “por dentro”, ou seja, com registros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O dono do JBS deu ainda detalhes sobre pagamentos oficiais feitos por indicação de José Serra. A operacionalização dos pagamentos foi feita, segundo Joesley, por uma pessoa conhecida como ” senhor Furquim”, amigo de José Serra que já teria morrido.