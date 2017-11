Senadores criticam decisão de expulsar Kátia Abreu do PMDB

Os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) e Roberto Requião (PMDB-PR) criticaram, em seus perfis na rede social Twitter, a expulsão da também senadora Kátia Abreu (TO) da sigla. A parlamentar foi punida por suas críticas frequentes ao próprio partido e ao governo do presidente Michel Temer, também do PMDB.

“A decisão do Conselho de Ética do PMDB, de cancelar a filiação da senadora Katia é um ato extremo que contraria as práticas políticas do PMDB e a sua própria história”, escreveu Renan (leia o post abaixo).



O partido foi construído e se fez forte por respeitar as diferenças de opinião. — Renan Calheiros (@renancalheiros) November 23, 2017

O senador disse ainda que Kátia Abreu “é uma parlamentar atuante, de posições claras e sinceras, que valoriza a bancada no Senado e o papel da mulher no PMDB”. Para ele, a decisão da cúpula do partido contraria a boa convivência e a tolerância pregadas pela legenda.

Já Requião, também alvo de pedido de expulsão devido a críticas às decisões do partido, ironizou a punição da colega e citou vários peemedebistas investigados por corrupção. “Expulsão de Kátia foi decidida por Cunha, Henrique Alves, Padilha, Moreira Franco, Jucá , Sérgio Cabral e Michel Temer?” ironizou.

Tanto Requião quanto Calheiros têm posicionamentos contrários às propostas mais polêmicas do governo Temer, como as reformas trabalhista e da Previdência.