Rocha Loures deixa carceragem da superintendência da PF

O ex-deputado Rocha Loures deixou a carceragem da Polícia Federal em Brasília na manhã de hoje (1º). Loures estava detido na unidade há mais de um mês. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ex-parlamentar.

Ontem (30), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator das ações da Lava Jato na Corte, decidiu soltar Loures.

O ex-deputado foi flagrado pela PF recebendo uma mala com R$ 500 mil na Operação Patmos, investigação baseada nas informações da delação premiada dos executivos da JBS. Na decisão de ontem, Fachin entendeu que Loures pode responder às acusações em liberdade porque a denúncia contra ele já foi feita ao STF pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O ex-parlamentar foi denunciado no mesmo processo com o presidente Michel Temer.

Loures deverá usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares, como recolhimento domiciliar, permanecendo em casa das 20h às 6h de segunda a sexta-feira, e durante todo o dia aos sábados, domingos e feriados.

(Com Agência Brasil)