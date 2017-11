Relatora da reforma política, Shéridan é acusada de comprar votos

A deputada federal Shéridan Oliveira (PSDB-RR), relatora da reforma política na Câmara dos Deputados, foi denunciada pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, por compra de votos em favor de seu ex-marido, o então governador José de Anchieta Júnior (PSDB), que tentava – e conseguiu – a reeleição em 2010.

Na denúncia, Dodge afirma que Shéridan, na época primeira-dama do estado e secretária de Promoção Humana e Desenvolvimento, teria oferecido vantagens a moradores do bairro de Pintolândia, em Boa Vista, para obter votos em favor do governador. Ela teria oferecido inscrição em programa social do estado denominado Vale Solidário e quitação de multas de trânsito, entre outras vantagens, para que votassem no seu marido.

Segundo o Ministério Público Federal, a denúncia foi feita com base em áudios gravados pelos eleitores e depoimentos. “A denunciada era capaz à época dos fatos, possuía consciência da ilicitude e dela se exigia conduta diversa, encontrando-se caracterizada a autoria e materialidade delitivas”, afirma Dodge.

Shéridan não se manifestou sobre a decisão. Quando foi ouvida pelo MPF, ela reconheceu que participou da campanha eleitoral do marido e disse que nessa situação é difícil para o cidadão separar a cabo eleitoral da secretária de estado e que vários eleitores pediam para ser incluídos em programas do governo.

De acordo com ela, a resposta sempre foi que, “se um eleitor não estivesse no programa, e desde que atendida as condições exigidas, o mesmo poderia fazer parte do programa caso o candidato se reelegesse”.

Leia aqui a íntegra da denúncia da PGR contra Shéridan.