Quem estava ao lado de Lula no primeiro discurso como condenado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quinta-feira seu primeiro pronunciamento como condenado na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cercado de líderes petistas e de movimentos sociais na sede do PT, em São Paulo, Lula reiterou sua candidatura à Presidência da República em 2018 para reagir à sentença de nove anos e seis meses de prisão aplicada a ele pelo juiz federal Sergio Moro.

“Se alguém pensa que, com essa sentença, me tirou do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Até agora, eu não tinha reivindicado, mas agora eu reivindico do meu partido o direito de ser candidato a presidente”, afirmou, antes de declarar que lutará em três frentes para garantir seu nome na urna: “a briga jurídica, para poder ser candidato; a briga política, para ter o apoio do PT; e a briga das ruas”.

Lula discursou em pé durante trinta minutos, postado entre a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), ré em um processo da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção e lavagem de dinheiro, e o escritor Raduan Nassar, vencedor do Prêmio Camões de Literatura.

Além de Gleisi e Nassar, acompanharam a fala do ex-presidente na sede do PT líderes do partido no Congresso, como os deputados Carlos Zarattini (SP) e José Guimarães (PT-CE), o senador Lindbergh Farias (RJ) e o presidente da sigla em São Paulo e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Marianna Dias, e o diretor da Liga do Funk Bruno Ramos, representaram os movimentos sociais alinhados ao PT.

Veja abaixo quem é quem na foto do primeiro discurso de Lula após a condenação:

1. Deputado Leo de Brito (PT-AC)

2. Deputado Carlos Zarattini (PT-SP)

3. Deputada Benedita da Silva (PT-RJ)

4. Bruno Ramos (diretor da Liga do Funk)

5. Marianna Dias (presidente do UNE)

6. Vagner Freitas (presidente da CUT)

7. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

8. Deputado José Guimarães (PT-CE)

9. Márcio Macêdo (vice presidente nacional do PT)

10. Luiz Marinho (presidente do PT paulista)

11. Senador José Pimentel (PT-CE)

12. Ex-ministra Eleonora Menicucci (PT)

13. Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

14. Senadora e presidente do PT Gleisi Hoffmann (PR)

15. Raduan Nassar (escritor)

16. Cristiano Zanin Martins (advogado de Lula)

17. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

18. Ex-ministro Manoel Dias (PDT)