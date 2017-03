Publicitário do PMDB defende post polêmico: ‘discurso do governo’

Na última sexta-feira, uma publicação na página oficial do PMDB no Facebook gerou polêmica nas redes sociais. Em uma arte, o partido do presidente Michel Temer defende que, “se a reforma da Previdência não sair”, correriam sérios riscos programas sociais do governo, como o Bolsa Família e o Financiamento Estudantil (Fies). Em entrevista ao site de VEJA, o publicitário Lula Guimarães, responsável pelas redes sociais do partido, diz que não viu nada de anormal no post. “Esse é o discurso do governo, é o que o PMDB tem defendido”.

Na avaliação de Guimarães, a “infelicidade” da publicação teria sido a palavra “tchau”, que não deveria ter sido usada. “Talvez nós não devêssemos ter usado o ‘tchau’, mas é isso, sem a reforma, a conta não fecha”, defendeu o publicitário. Na opinião dele, boa parte das críticas, de que a publicação teria sido uma “ameaça” ou “chantagem”, se deve ao fato de a internet ser “ocupada” por militantes de esquerda. “É historicamente, desde o governo Lula, que existe essa militância de esquerda nas redes sociais, mais do que a militância do PMDB”.

O marqueteiro ressaltou, também, que a publicação é uma ação isolada, não parte de uma campanha em si. “É um post só, com um discurso que o presidente Michel Temer defendeu em uma reunião ministerial. Não entendi o porquê dessa repercussão”, afirmou. Até esta terça-feira, a publicação reunia cerca de 14 mil interações, sendo em torno de 12 mil negativas.

Apesar de manter no ar o post original, a página do PMDB fez uma nova publicação sobre o tema no último sábado, com uma mudança no tom utilizado. Ao invés de falar em “tchau” para o Bolsa Família, a nova mensagem ressalta que o governo de Michel Temer reajustou o valor do programa. Os outros dois temas mencionados, o Fies e as obras das estradas também são mencionados. A nova publicação termina com a frase “A reforma da Previdência vai garantir o futuro do Brasil”.

A última mensagem teve muito menos repercussão que a original, não chegando a mil interações. Apesar disso, a maioria, cerca de 600, também é negativa. No texto da postagem, uma frase ressalta o discurso mencionado por Guimarães, mas dá o tom da reação do governo às críticas: “Quem tem responsabilidade com o futuro do país sabe que, pra tudo isso continuar, é preciso fazer a reforma da Previdência”. A segunda publicação está fixada na página do partido no Facebook, sendo a primeira a ser visualizada por quem procurá-la na rede social.