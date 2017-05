Procurador no TSE é alvo de mandado de prisão

Na operação policial deflagrada nesta quinta-feira, o procurador da República que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Ângelo Goulart Villela é alvo de um mandado de prisão. Agentes da Polícia Federal estão na residência do procurador desde as primeiras horas da manhã. Policiais também estão na procuradoria-geral eleitoral, que funciona no 5º andar do TSE, cumprindo ordens de busca e apreensão de computadores e mídias do funcionário.

As buscas ocorrem na sala do procurador e foram justificadas pelo Ministério Público por suspeitas de envolvimento dele em irregularidades apuradas pela Operação Greenfield, que investiga fraudes em fundos de pensão. O vice-procurador-geral eleitoral Nicolao Dino e a subprocuradora Claudia Sampaio acompanham a operação.