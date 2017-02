Procurado pela Interpol, subsecretário de Cabral é preso no Rio

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira o ex-subsecretário de Comunicação do governo de Sérgio Cabral (PMDB-RJ), o publicitário Francisco de Assis Neto, conhecido como Kiko, no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele estava na lista de procurados da Interpol e era um dos alvos da Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato no Rio que tinha como principais alvos o ex-governador do Estado e o empresário Eike Batista — os dois estão presos.

O publicitário estava de férias nos Estados Unidos com a família e retornou nesta sexta-feira para se entregar às autoridades. A procuradoria suspeita que ele fazia parte do grupo de Cabral que teria lavado pelo 100 milhões de dólares em propinas por meio de contas no exterior. Os investigadores atribuem a ele a movimentação de 7,7 milhões de dólares do esquema.

Kiko era o único investigado da Eficiência que ainda não havia sido preso. Ao todo, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio expediu nove mandados de prisão preventiva, entre eles o de Eike Batista, que também foi incluído na lista da Interpol, mas foi preso na última segunda-feira.

A defesa de Kiko informou que ele veio ao Brasil para “esclarecer tudo o que paira com relação a ele”.

(Com Estadão Conteúdo)