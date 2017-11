Presidente do PR se entrega à Polícia Federal em Brasília

Após quatro dias foragido, o ex-ministro dos Transportes e presidente do Partido da República (PR) Antonio Carlos Rodrigues se entregou nesta terça-feira à Polícia Federal em Brasília.

Rodrigues era procurado desde o dia 24, quando a Justiça determinou sua prisão pelos crimes de corrupção, extorsão, participação em organização criminosa e falsidade ideológica.

O presidente do PR é investigado na mesma ação que resultou na prisão dos ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Rosinha – ambos do PR.

A prisão do ex-senador tem relação com o depoimento prestado por Ricardo Saud, da JBS, à PF, no qual ele diz ter feito pagamentos ao PR em troca de apoio do partido à chapa da então presidente Dilma Rousseff, em 2014.

Segundo o empresário, o contato era feito por meio do senador e o repasse para o partido, segundo Saud, chegou a 36 milhões de reais. O pagamento teria sido feito por meio de doação oficial fraudada, uso de notas frias e propina paga em espécie. Saud afirmou na delação que se encontrou com Antonio Carlos Rodrigues “não menos que dez vezes”.