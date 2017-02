Por medo de protesto, bonecão de Temer não vai desfilar em Olinda

Tradicional atração do Carnaval pernambucano, os bonecos gigantes vão às ruas de Olinda e Recife desfalcados da tradicional autoridade presidencial de plantão pelo terceiro ano seguido. Após deixar de lado o boneco de Dilma Rousseff em 2015 e 2016, o produtor Leandro Castro decidiu não levar para a avenida a réplica de Michel Temer.

Segundo ele, a preocupação é com “extremistas políticos”, que podem atrapalhar a “festa das famílias” que acompanham o bloco, tradicional por sair às segundas-feiras de Carnaval em Olinda e às terças em Recife. Castro explica que a ideia de ter um “presidente” acompanhando o bloco é simbólica e que os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma já saíram sem problemas até 2014, mas que, agora, com o acirramento dos ânimos políticos, a brincadeira não pôde mais continuar.

Temer, no entanto, vai participar modestamente da folia. Seu boneco ficará em uma área reservada, no início do desfile, junto com os bonecos de seus antecessores Dilma, Lula e FHC. Nenhum deles, no entanto, vai desfilar.

Mesmo essa situação não impediu que a organização do desfile inovasse para 2017. Sem Temer, o produtor aposta no novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Ele vai sair acompanhado do Darth Vader [vilão da saga Star Wars). Em outra parte, o Barack Obama que sai, junto com o mestre Yoda (também personagem de Star Wars) e a Estátua da Liberdade. São brincadeiras”, explica.

Quem também receberá homenagens é a Operação Lava Jato. Depois do juiz Sergio Moro e do policial Newton Ishii, o “japonês da federal”, será a vez dos procuradores Deltan Dallagnol e Carlos Fernando dos Santos Lima. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, ficou de fora, já que Castro considerou que “não era o momento” para pedir autorização para a presidente da Corte, Cármen Lúcia – no caso da Suprema Corte, a organização pede autorização prévia. Outros bonecos que estão entre os 28 que estreiam em 2017 são o técnico da seleção brasileira, Tite, o cantor Mick Jagger e as duplas sertanejas Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo & Luciano.