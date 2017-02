Por ‘experiência real’, Doria viaja da periferia ao centro

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), andou de ônibus na manhã desta segunda-feira pela primeira vez desde o início de sua gestão. O tucano saiu do Terminal Capelinha, na Zona Sul da capital paulista, por volta das 6h, em direção ao Terminal Bandeira, no Centro. O trajeto foi estimado em 1h15min.

Ao tentar entrar no ônibus, Doria foi seguido por uma fila de funcionários da Prefeitura, seguranças, fotógrafos e jornalistas, o que irritou alguns usuários na fila lateral que reclamavam da demora e diziam precisar trabalhar.

Doria chegou ao terminal às 5h30, acompanhado de diretores da São Paulo Transporte (SPTrans) e do secretário municipal de Transportes, Sérgio Avelleda. O prefeito tomou café, conversou com passageiros, tirou selfies, deu tchauzinho para usuários e usou um bilhete único com foto própria para passar na catraca.

Já no interior do coletivo, o prefeito ficou de pé e conversou com os passageiros. Perguntou o tempo de espera nos pontos de ônibus e o trajeto até o ponto final.

Ao encerrar o papo com um casal, quis saber: “De 0 a 10, que nota você dá para essa linha de ônibus?” Um respondeu 7,5, e o outro deu 7. “Sete passa de ano. Podia melhorar, mas passa de ano”, afirmou, dando um aperto de mão e procurando outros usuários para conversar.

“É a experiência de vida real. Por isso, nós fizemos esse sem avisar, sem informar ninguém, e ouvindo a população. De maneira geral, o serviço foi bem avaliado. Não foi ruim”, declarou Doria. “Algumas observações relativas ao horário, à frequência dos ônibus, mas de maneira geral a aprovação tem média 7. Talvez essa média seja adequada, o que não é ruim. Mas pode melhorar, principalmente, a frequência dos ônibus.”

O prefeito afirmou que deve repetir a experiência desta segunda-feira. “Vamos fazer isso outras vezes em outros terminais, fazendo exatamente como faz a população: acorda cedo, fica na fila, pega o ônibus, sentindo a vida como ela é, no seu lado bom e no seu lado difícil”, disse. “Nós não vamos anunciar previamente. Para ninguém preparar nada, para que tudo possa ser exatamente como é.”

Doria disse ainda que embora a Prefeitura seja responsável apenas pelo transporte sobre pneus, deve também viajar de metrô e trem. “Vamos fazer interligação com o metrô para sentir a experiência. Tanto metrô quanto os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).”

(Com Estadão Conteúdo)