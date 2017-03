PMDB, PT e PDT se destacam em eleições disputadas em 11 cidades

PMDB, PT e PDT venceram em duas cidades cada nas eleições municipais realizadas em 11 municípios brasileiros após os escolhidos na disputa de outubro do ano passado terem sido cassados pela Justiça Eleitoral. O maior município com novas eleições foi Gravataí, no Rio Grande do Sul, cujo prefeito eleito é Marco Alba, do PMDB, que teve apoio de 45.909 eleitores ou 40,28% dos votos válidos. Rosane Bordignon, do PDT, ficou em segundo com 36,52%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outro município que elegeu prefeito do partido do presidente Michel Temer foi o também gaúcho São Vicente do Sul, que escolheu o candidato Paulinho com 52% dos votos válidos. Nas eleições deste domingo, o PT da ex-presidente Dilma Rousseff levou outras duas cidades: Butiá no Rio Grande do Sul, com vitória de Daniel com 51%, e São Bento Abade em Minas Gerais, que elegeu a candidata Jane Irmã da Janete, com 48,9%.

Outro partido com dois prefeitos eleitos é o PDT, com vitórias nos municípios gaúchos de Arvorezinha e Salto do Jucuí. Entre as outras cidades com eleição neste domingo, São Vendelino (RS) elegeu candidato do PTB e Calçoene (AP) deu vitória ao candidato do PPS.

Já as localidades mineiras de Alvorada de Minas e Ervália elegeram candidato do Solidariedade e Democratas, respectivamente. O resultado da disputa em Conquista D’Oeste, no Mato Grosso, ainda não aparece no sistema do TSE.

