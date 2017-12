PMDB e PSDB só projetam aliança em três estados para 2018

A defesa de um “projeto único de poder” por meio de uma candidatura de centro-direita que inclua PMDB e PSDB na eleição presidencial de 2018 não tem suporte até o momento nos estados. Os tucanos, agora comandados pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), deixarão a base aliada do governo de Michel Temer (PMDB) nos próximos dias, mas não descartam um acordo futuro com os peemedebistas. Nas alianças regionais, no entanto, isso ainda não se repete e predominam os interesses locais.

O PMDB deverá ter candidatura própria ao governo em pelo menos doze estados e somente em três unidades da federação tucanos e peemedebistas estão próximos de se coligarem na disputa majoritária. Desses três, apenas em um estado, Tocantins, um partido deve apoiar candidato do outro: o PSDB endossando a reeleição de Marcelo Miranda (PMDB). Nos outros dois, Acre e Bahia, são uniões em torno de nomes de terceiros, o senador Gladson Cameli (PP-AC) e o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) respectivamente.

Dono de uma das principais bancadas no Congresso – atualmente com 81 parlamentares –, o PMDB é um forte aliado durante a campanha porque dispõe de um dos maiores tempos de TV e tem porcentual significativo do fundo eleitoral, criado para financiar as candidaturas com verba pública. O partido do presidente Michel Temer deve ser protagonista de sua chapa em Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

A união das duas legendas em torno da candidatura de Gladson Cameli ao governo do Acre faria parte da articulação de uma candidatura capaz de romper a hegemonia do PT, que governa o estado desde 1999. Neste cenário, o PMDB indicaria o ex-deputado federal Marcio Bittar para disputar o Senado e os tucanos escolheriam o vice de Cameli.

Já na Bahia, o mesmo deve se repetir na coligação de ACM Neto ao governo da Bahia, mas com uma inversão: o partido de Temer negocia para indicar o vice enquanto os tucanos preencheriam a vaga ao Senado com o deputado Jutahy Júnior. Inicialmente, a intenção era que uma das vagas de senador ficasse com o ex-ministro Geddel Vieria Lima (PMDB), preso na Operação Lava Jato, ou com o irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, também do PMDB.

Conversas

As conversas de aliança entre PMDB e PSDB podem evoluir em alguns estados onde o cenário permanece indefinido, casos do Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Santa Catarina.

No DF, o partido se desgastou com a prisão do presidente da sigla, Tadeu Filippelli, que deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Agora, Filippelli costura uma aliança com o PSDB, cujo candidato ao governo local deve ser o deputado federal Izalci Lucas.

Izalci disse que a saída do PSDB do governo Michel Temer não deve refletir na aliança local, uma vez que a cúpula do PMDB nacional não tem tradição de interferir em questões regionais. “PMDB e PSDB no DF precisam de um palanque forte. Não vamos excluir qualquer partido de uma aliança.”

Em Pernambuco, o cenário ainda é indefinido por causa da disputa entre o grupo que atualmente comanda o Diretório Estadual, do deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), e os aliados do senador Fernando Bezerra (PMDB-PE), que almeja disputar o governo do Estado e se filiou recentemente ao partido. Jarbas quer ser o candidato ao Senado pela sigla e defende a manutenção da composição com o PSB. Bezerra, no entanto, ensaia uma aproximação com os tucanos, liderados pelo ex-ministro das Cidades, o deputado Bruno Araújo.

Há ainda os casos em que a aliança parece estar longe de se consolidar, como em Minas, onde os peemedebistas estão na base do governo Fernando Pimentel (PT) e devem apoiá-lo, apesar de haver uma dissidência peemedebista próxima ao PSDB. Para o deputado tucano Marcus Pestana (MG), aliado do senador Aécio Neves (PSDB-MG), o PMDB, desde a redemocratização, optou por ser coadjuvante no palanque nacional para se fortalecer em suas bases.