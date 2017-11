PF: novo diretor de combate ao crime organizado é escolhido

O delegado Eugênio Ricas foi confirmado nesta segunda-feira como novo diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Ele é secretário estadual de Controle e Transparência do Espírito Santo, no governo de Paulo Hartung (PMDB). O novo diretor-geral da PF, Fernando Segóvia, viajou hoje a Vitória (ES) para oficializar o convite a Ricas.

Na sexta-feira, VEJA havia antecipado que o delegado era o principal nome cotado por Segóvia para assumir a diretoria. Os dois trabalharam juntos na Superintendência da PF no Maranhão, entre 2008 e 2011.

A diretoria que Ricas assume é responsável pelas delegacias que tocam operações de combate à corrupção no país, incluindo a Operação Lava Jato e seus desdobramentos.

Diretoria-executiva

Outra mudança prevista na estrutura da PF é a nomeação do delegado Sandro Avelar na Diretoria-Executiva da instituição. Atualmente na presidência da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Avelar foi secretário de Segurança do Distrito Federal na gestão de Agnelo Queiroz (PT), que tinha como vice Tadeu Filippelli (PMDB), alvo da Lava Jato e ex-assessor do presidente Michel Temer.

O delegado ficou no cargo de secretário entre 2011 e 2014, quando saiu para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PMDB – partido do qual se desfiliou após a disputa em que recebeu 21.888 votos e não se elegeu.