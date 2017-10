PF cumpre 10 mandados contra gerentes da Petrobras

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta sexta-feira, dez mandados judiciais contra um grupo de gerentes da Petrobras acusados de beneficiar indevidamente a empreiteira Odebrecht em contratos com a estatal. Determinados pelo juiz federal Sergio Moro, os mandados incluem uma prisão preventiva de um réu já condenado, uma prisão temporária, quatro mandados de busca e apreensão e três intimações de medidas cautelares.

As determinações estão sendo cumpridas no Rio de Janeiro, com exceção de uma busca, executada em Recife. Segundo nota enviada pela Polícia Federal, “há indícios concretos de que um grupo de gerentes da Petrobras uniram-se para beneficiar o grupo Odebrecht em contratações com a petroleira, mediante o pagamento de valores de forma dissimulada em contas de empresas offshores estabelecidas no exterior”.

O pagamento da propina pela empreiteira aos executivos teria acontecido através do sistema do setor de Operações Estruturadas, o “departamento da propina” na Odebrecht. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

Os dois presos, ainda não identificados pela PF, serão encaminhados à carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.