Paulo Guedes, o liberal do militar

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-­RJ), pré-candidato à Presidência da República, revelou no Amarelas ao Vivo, ciclo de debates promovido por VEJA na semana passada, o nome do economista que será responsável por sua orientação econômica durante a campanha e num eventual governo. É Paulo Roberto Nunes Guedes, de 68 anos, doutor em economia pela Universidade de Chicago, templo do liberalismo econômico. Ele trilhou toda a sua carreira no setor privado, nunca foi filiado a partido e o mais próximo que chegou da política foi quando participou da elaboração do plano de governo do empresário e ex-ministro Guilherme Afif Domingos, na campanha presidencial de 1989. Um dos fundadores do Banco Pactual, hoje BTG Pactual, Guedes é também fundador e sócio majoritário do grupo BR Investimentos, que atualmente faz parte da Bozano Investimentos. Foi professor de macroeconomia na PUC-Rio, na Fundação Getulio Vargas e no Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada). É um dos fundadores do Instituto Millenium, centro de estudos liberais.

No debate promovido por VEJA, o economista foi citado por outro entrevistado. O apresentador Luciano Huck afirmou que ouviu dele a primeira avaliação de que a eleição de 2018 seria propícia para pessoas de fora da política. “Paulo tem um poder de enxergar o cenário, as coisas, antes que elas aconteçam. Antes do Trump, do Doria, dois anos atrás, ele dizia ‘você tem que estar preparado na sua vida, porque vai acontecer isso, e isso, a classe política está completamente sem crédito, vai derreter, precisa ter gente de fora”, disse Huck.