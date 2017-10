Os principais pontos da reforma política que Temer vai sancionar

O presidente Michel Temer (PMDB) deve sancionar nesta sexta-feira a reforma política aprovada pelo Congresso Nacional. As novas regras, que a partir da assinatura de Temer valerão nas eleições de 2018, envolvem a regulamentação da distribuição do 1,7 bilhão de reais do fundo eleitoral criado para financiar campanhas, a imposição de limites a gastos eleitorais de candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital, e a alteração das condições para propaganda na internet, entre outros pontos.

Nesta semana, antes de concluir a votação do projeto de lei da Câmara 110/2017, a ser sancionado pelo presidente, o Congresso já havia promulgado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 97/2017, que cria a cláusula de desempenho aos partidos a partir do pleito de 2018 e acaba com as coligações em eleições proporcionais (a vereador e a deputado) a partir de 2020.

Veja abaixo as principais determinações do texto que Michel Temer deve sancionar hoje:

Registros de partidos

A partir do texto aprovado no Congresso, para participarem das eleições, os partidos devem ter seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até seis meses antes do pleito. O prazo atual é de um ano.

Distribuição do fundo eleitoral

O Fundo Especial de Financiamento da Campanha (FEFC), que terá 1,7 bilhão de reais, será dividido da seguinte forma em 2018:

2% do fundo (34 milhões de reais) serão divididos igualmente entre todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

35% do fundo (595 milhões de reais) serão divididos entre partidos que tenham ao menos um deputado federal, proporcionalmente à porcentagem de votos de cada legenda na última eleição;

48% do fundo (816 milhões de reais) serão rateados entre os partidos, proporcionalmente ao tamanho das bancadas na Câmara;

15% do fundo (255 milhões de reais) serão divididos entre os partidos, proporcionalmente ao número de senadores titulares de cada sigla.

Para a eleição de 2018, a divisão do fundo eleitoral será calculada com base no número de parlamentares de cada partido no Congresso no dia 28 de agosto de 2017. Nas eleições seguintes, a partilha será definida a partir da configuração da Câmara e do Senado na última sessão das Casas antes do início do ano eleitoral.

Os candidatos deverão solicitar recursos do fundo eleitoral por meio de requerimentos por escrito aos partidos.

Teto a gastos de campanha

A reforma política estipulou tetos às campanhas de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado distrital e deputado estadual nas eleições de 2018:

Presidente: cada candidato poderá gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno e, em caso de segundo turno, 35 milhões de reais.

cada candidato poderá gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno e, em caso de segundo turno, 35 milhões de reais. Governador: os limites de gastos para cada candidato variam em seis níveis, entre 2,8 milhões de reais e 21 milhões de reais, conforme o número de eleitores nos Estados no dia 31 de maio de 2018. No segundo turno, os tetos de gastos serão reduzidos à metade do primeiro.

os limites de gastos para cada candidato variam em seis níveis, entre 2,8 milhões de reais e 21 milhões de reais, conforme o número de eleitores nos Estados no dia 31 de maio de 2018. No segundo turno, os tetos de gastos serão reduzidos à metade do primeiro. Senador: os limites de gastos para cada candidato variam em cinco níveis, entre 2,5 milhões de reais e 5,6 milhões de reais, conforme o número de eleitores nos Estados no dia 31 de maio de 2018.

os limites de gastos para cada candidato variam em cinco níveis, entre 2,5 milhões de reais e 5,6 milhões de reais, conforme o número de eleitores nos Estados no dia 31 de maio de 2018. Deputado federal: cada candidato poderá ter gastos de até 2,5 milhões de reais.

cada candidato poderá ter gastos de até 2,5 milhões de reais. Deputado estadual: cada candidato poderá ter gastos de até 1 milhão de reais.

cada candidato poderá ter gastos de até 1 milhão de reais. Deputado distrital: cada candidato poderá ter gastos de até 1 milhão de reais.

Doações de pessoas físicas

As doações continuam proibidas a empresas. As contribuições de pessoas físicas a cada campanha são limitadas a 10% do rendimento bruto do doador no ano anterior à eleição, contanto que o valor não ultrapasse 10 salários mínimos.

Autofinanciamento

A Câmara havia estipulado valores que os candidatos poderiam doar às próprias campanhas em 2018. Nas eleições a deputado, o autofinanciamento seria restrito a 7% do total de gastos; nas eleições majoritárias (presidente, governador e senador), o teto seria de 200.000 reais. Em uma “confusão”, os senadores retiraram os limites fixados pelos deputados e também mantiveram a revogação do artigo da lei eleitoral que permitia que os candidatos financiassem 100% de suas próprias campanhas. Assim, por ora, o limite ao autofinanciamento é igual ao de doações de pessoas físicas.

Comissionados não doam

Pessoas que ocupem cargos comissionados, ou emprego público temporário, só poderão fazer doações eleitorais se forem filiadas a partidos políticos.

Financiamento coletivo

A reforma política passou a permitir o financiamento coletivo de campanhas, o crowdfunding. Os responsáveis pela arrecadação de dinheiro nestes moldes deverão cumprir alguns requisitos, como estarem cadastradas na Justiça Eleitoral, identificação pessoal dos arrecadadores, discriminação dos doadores e doações e emissão de recibos, entre outros.

Eventos para arrecadar recursos

O texto enviado à sanção de Temer também permite que a venda de bens ou serviços e a promoção de eventos por candidatos ou partidos também podem ser empregadas no financiamento de campanhas.

Parcelamento de multas eleitorais

Embora o Senado tenha retirado de última hora do texto o artigo aprovado pela Câmara e que previa a “anistia” de até 90% do valor das multas eleitorais, a reforma política teve mantido o parcelamento das multas em até 60 meses. Se o valor das parcelas ultrapassar 2% do repasse mensal do fundo partidário, o prazo pode ser estendido.

Propaganda na internet e impulsionamento

A reforma política passa a permitir que candidatos, coligações e partidos contratem de provedores, como Google e Facebook, por exemplo, o impulsionamento conteúdos. Propagandas em blogs, sites e redes sociais vinculados a candidatos, partidos e coligações continuam permitidas, após o dia 15 de agosto do ano eleitoral.

Censura sem decisão judicial

Uma emenda incluída no texto pelo deputado Aureo (SD-RJ) prevê que a simples denúncia feita por qualquer usuário da internet ou de redes sociais contra “informações falsas ou ofensa em desfavor de partido ou candidato” obrigará sites a suspenderem o conteúdo em até 24 horas, mesmo sem uma decisão judicial. A publicação ficará censurada até que “o provedor certifique-se da identificação pessoal do usuário que a publicou”. Diante da polêmica pela censura prévia, Michel Temer vetará este trecho da reforma política.

Debates

Terão participação garantida em debates eleitorais em emissoras de TV e rádio candidatos de partidos que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso. A lei atual determina que devem ser convidados candidatos de legendas com ao menos 9 deputados federais.

Propaganda eleitoral mais curta

Caso haja segundo turno, emissoras de rádio e TV terão, entre a sexta-feira após o primeiro turno e a antevéspera da eleição, dois blocos diários de horário eleitoral, com dez minutos cada. Nas regras atuais, o horário eleitoral começa dois dias depois do primeiro turno e vai até a antevéspera do segundo turno, com dois blocos diários de 20 minutos cada.