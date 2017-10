Oposicionista, Delgado é escolhido novo líder do PSB na Câmara

Integrante da ala do PSB que faz oposição ao governo Michel Temer, o deputado Júlio Delgado (MG) foi escolhido nesta quarta-feira novo líder do partido na Câmara. Ele assumiu o posto após conseguir assinaturas de 20 dos 37 integrantes da bancada apoiando a destituição da então líder, deputada Tereza Cristina (MS), e a escolha dele como substituto dela. Tereza enfrenta um processo de expulsão do partido e pode se filiar ao PMDB, de Temer. Delgado deve ficar no posto até o fim do ano, quando a bancada deve realizar eleição de novo líder, que atuará no ano legislativo de 2018.

O novo líder pessebista afirma que mudará dois dos quatro membros titulares do PSB na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que deve votar nesta quarta-feira a denúncia contra Michel Temer pelos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça.

Os deputados Danilo Forte (CE) e Fábio Garcia (MT), que são da ala governista, devem ser substituídos pelos deputados Danilo Cabral (PE) e Hugo Leal (RJ), que devem votar contra Temer. Os outros dois integrantes titulares do PSB na CCJ são o próprio Júlio Delgado e Tadeu Alencar (PE), também favorável à aceitação da denúncia contra Temer. O PSB vive uma crise interna por causa do racha na bancada, dividida entre o grupo pró-Michel Temer e o grupo de oposição ao governo.

Além de Tereza Cristina, são alvos do processo de expulsão do PSB Forte, Garcia e o ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho. A saída forçada deles só não se concretizou na última segunda-feira porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve uma liminar proibindo o partido de expulsá-los.

PMDB e DEM, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, querem as filiações dos dissidentes pessebistas. A disputa tem causado atrito entre Maia, que pretendia fortalecer sua legenda, e Temer.

(com Estadão Conteúdo)