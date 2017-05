Oposição anuncia novo pedido de impeachment de Temer

Parlamentares de oposição anunciaram na manhã desta quinta-feira que um novo pedido de impeachment do presidente Michel Temer será protocolado às 17 horas. Os parlamentares pedem eleições diretas e a aprovação da PEC do deputado Miro Teixeira (Rede-RJ), que permitiria que eleições diretas fossem convocadas em no máximo 90 dias por motivos eleitorais ou não. Os partidos que integram esse novo pedido são: PSOL, PCdoB, PDT, PT, Rede e PSB.

O motivo principal, segundo os parlamentares, é por obstrução de Justiça. Na noite desta quarta, o deputado federal Alessandro Molon (Rede-RJ) já havia protocolado na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados o primeiro pedido de impeachment alegando que “a espinha dorsal do governo foi quebrada hoje”.

Segundo reportagem do jornal O Globo desta quarta, Temer deu aval para que repasses de dinheiro fossem feitos para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Um ex-assessor de Temer, o atual deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), aparece em imagens gravadas pela Polícia Federal recebendo uma mala com 500.000 reais.