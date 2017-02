O pesadelo da família Temer

O governo Temer demonstrou mais uma vez que, não importa o partido ou a coloração ideológica, em certas coisas os políticos não mudam. Incomodado com uma reportagem que detalhava uma tentativa de extorsão contra a primeira-dama Marcela Temer, o presidente da República acionou a Justiça e conseguiu proibir que os jornais Folha de S.Paulo e O Globo publicassem novas matérias contendo arquivos do celular de Marcela, além de mandar retirar da internet o que já havia sido divulgado. A censura durou apenas três dias, já que um desembargador do Distrito Federal derrubou a decisão e as matérias voltaram ao ar. Sensato, o governo desistiu de recorrer.

O que incomodou o Palácio do Planalto foi a divulgação de uma troca de mensagens entre Marcela e o hacker Silvonei José de Jesus, que estava no processo, sem sigilo, em que ele dizia que uma gravação no telefone dela poderia jogar o nome de Temer “na lama”. A ameaça em si não diz grandes coisas, mas é o que ela insinua – que Marcela disse algo que possa comprometer o marido – que tirou o sono do presidente. A gravação a que se refere o hacker é uma troca de mensagens de áudio entre Marcela e o irmão dela, Karlo, que sonhava ser vereador em Paulínia, cidade do interior de São Paulo que é berço da família da primeira-dama.

Em depoimento na Justiça, Marcela disse que chegou a falar com o hacker pelo telefone e que seu irmão pagou 15 000 reais a Silvonei, que fez o pedido se passando por ela. Em uma dessas conversas, Silovei pressionou Marcela dizendo que ela deveria ceder à extorsão alegando que no dia seguinte seria a votação do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Ao juiz, a primeira-dama disse ter ficado nervosa e desligou o telefone dizendo ao hacker que não tinha nada a esconder. Ainda em depoimento, Marcela admitiu que, além dos áudios de conversas com o irmão, ela mantém, “como qualquer dona-de-casa e esposa, arquivos fotográficos íntimos e privados que são objetos da chantagem”. Em maio do ano passado, VEJA já havia detalhado como se deu a chantagem do hacker, revelando inclusive os objetos da extorsão e os bastidores da sua prisão.

VEJA ouviu quatro pessoas que tiveram acesso às mensagens de voz que Marcela trocava com Karlo em 2015. Segundo esses relatos, o diálogo a que se refere o criminoso trata de estratégias de campanha. Em uma dessas conversas, a primeira-dama pergunta ao irmão, em áudio do Whatsapp, como estão os seus planos políticos. Karlo responde que está fazendo caminhadas, mas reclama que o corpo-a-corpo com eleitores o desagrada, por causa dos abraços e dos pedidos. Por uma rede social, é possível ver que entre outubro de 2015 e fevereiro do ano seguinte o primeiro-irmão fazia de fato atividades políticas na rua. Ele gravava vídeos com eleitores, fazia promessas e ouvia sugestões de pessoas na rua e postava no Facebook. Ao ouvir a queixa do irmão, Marcela afirma, sempre de acordo com a reconstituição de pessoas próximas a Temer que tiveram acesso aos áudios, que ele precisa contratar alguém que faça esse tipo de serviço sujo. Ela diz que seu marido, na época vice-presidente, delegava isso a Arlon Viana Lima, um assessor que agora está empregado no gabinete da Presidência da República em São Paulo. Karlo termina esse diálogo, dizem as pessoas ouvidas por VEJA, dizendo à irmã que tem muita sujeira na política.

Apesar de ter contracheque do governo federal com vencimentos brutos de 11 000 reais, Arlon bate ponto todos os dias no escritório político que Temer mantém perto da sua casa, no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo. Cabe a ele receber demanda de vereadores e de prefeitos do interior paulista em nome de Temer. Ele também coordena a equipe que atende a eleitores que se deslocam de cidades pequenas em busca de ajuda médica e emprego. Quando Marcela aconselhou o irmão a ter um Arlon em sua equipe, ela estava, na verdade, sugerindo que ele terceirizasse o atendimento a pessoas carentes. Quando o hacker disse que ia tornar público que Temer tem um assessor [ele chama de marqueteiro] para fazer o serviço baixo nível, Marcela rebate dizendo que Silvonei fez uma edição no áudio original. “Você acha que isso prejudica alguém? Então você quer dinheiro por causa desse áudio? Você fez uma interpretação e acha que tem algo errado aí? Será que sou eu mesmo falando?”, questiona a primeira-dama ao hacker.

Por enquanto, não é possível saber com 100% de certeza o que há no áudio sigiloso. Todas as mídias extraídas do celular de Marcela estão no cartório da 30ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, protegidas por sigilo. Apenas parte dessas conversas estão na parte pública do processo. Uma funcionária do cartório disse a VEJA que esse material será destruído assim que a juíza Eliana Cassales Tosi de Mello, que condenou o hacker a 5 anos de prisão no ano passado, determinar. Mesmo depois de tudo destruído, esse fantasma poderá assombrar a família Temer mais uma vez. O hacker vai progredir para o semiaberto no mês que vem e já pediu a um dos seus advogados que agende visitas a programas populares de TV, pois seu sonho e ganhar fama e muito dinheiro.