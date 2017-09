No Congresso, nada motiva mais do que dinheiro para campanhas

As duas imagens acima ilustram à perfeição os humores do Congresso Nacional nestes tempos de crise. A foto superior foi tirada na terça-feira 26, quando uma meia dúzia de deputados apareceu para acompanhar a leitura da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer. Do PSDB ao PT, os principais partidos não têm interesse em afastar Temer do mandato. A denúncia é uma espécie de não assunto, a não ser para as legendas fisiológicas, que aproveitam a tramitação do caso para cobrar mais cargos, mais verbas e mais benesses do governo. Já a outra foto, abaixo, é do dia seguinte, quarta-feira. O plenário estava cheio. Deputados empenharam-se em votações das 12 às 22h30, uma maratona pouco corriqueira, mas compreensível. Estavam na pauta dois temas de relevância sonante: a aprovação de regras mais generosas para a renegociação de dívidas de empresas com a Receita Federal e a criação de um fundo com recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais. Era dia de tratar de dinheiro, pois. Dinheiro grosso. E dinheiro grosso, como se sabe, é garantia de quórum alto.

Leia esta reportagem na íntegra assinando o site de VEJA ou compre a edição desta semana para iOS e Android. Aproveite também: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.