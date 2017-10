MTST chega ao Bandeirantes e se reúne com secretários de Alckmin

1. Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, chegam ao Palácio dos Bandeirantes após marcharem desde São Bernardo, nesta terça-feira (31) zoom_out_map 1 /8 Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, chegam ao Palácio dos Bandeirantes após marcharem desde São Bernardo, nesta terça-feira (31) (Reinaldo Canato/Folhapress)

2. Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 zoom_out_map 2 /8 Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

3. Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 zoom_out_map 3 /8 Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 (Miguel Schincariol/AFP)

4. Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 zoom_out_map 4 /8 Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 (Miguel Schincariol/AFP)

5. Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 zoom_out_map 5 /8 Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

6. Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo zoom_out_map 6 /8 Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 (Luiz Claudio Barbosa/Código19/Folhapress)

7. Passeata do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) zoom_out_map 7 /8 A ocupação Povo Sem Medo, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), realiza passeata em São Bernardo do Campo (SP), rumo ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista - 31/10/2017 (Felipe Rau/Estadão Conteúdo) A ocupação Povo Sem Medo, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), realiza passeata em São Bernardo do Campo (SP), rumo ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista - 31/10/2017

8. Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 zoom_out_map 8/8 Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017Integrantes da Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, realizam marcha de São Bernardo até o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo - 31/10/2017 (Luiz Claudio Barbosa/Código19/Folhapress)

Depois de cerca de dez horas, integrantes de uma invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) a um terreno de São Bernardo do Campo (SP) chegaram ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Os militantes do MTST iniciaram a marcha por volta das 7h da manhã desta terça-feira e chegaram ao palácio por volta das 16h30. Eles percorreram cerca de 23 quilômetros. Segundo o movimento, 20.000 pessoas participam do protesto.

Diante da sede do governo paulista, o líder dos sem-teto, Guilherme Boulos, negociou a entrada de dez pessoas no Bandeirantes, entre integrantes do movimento e deputados estaduais do PT, para dialogar com secretários do governo Geraldo Alckmin (PSDB).

Os deputados Carlos Gianazzi e Carlos Neder, ambos petistas, participam da conversa, que começou por volta das 17h30. Eles foram recebidos por Samuel Moreira (Casa Civil) e Rodrigo Garcia (Habitação). Até a publicação desta reportagem, a reunião ainda não havia terminado.

O grupo pretende pressionar a gestão do tucano a desapropriar o terreno de 72.000 metros quadrados ocupado pelo MTST desde o início de setembro, em São Bernardo. O espaço pertence a uma construtora e, de acordo com o movimento, está desocupado há 40 anos. Batizado de Ocupação Povo Sem Medo, o assentamento tem por volta de 7.000 barracos, conforme o MTST.

No início de outubro, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o entendimento de um juiz de primeira instância da cidade e determinou a reintegração de posse do terreno, que ainda não aconteceu. Conforme a decisão do TJ-SP, a desocupação seria feita após uma reunião entre o integrantes do MTST e o Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (Gaorp), “a fim de se buscar uma forma menos conflituosa para a reintegração”.

Show de Caetano cancelado

A marcha dos sem-teto até o Palácio dos Bandeirantes se deu no dia seguinte à decisão da juíza Ida Inês Del Cid, da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo, que vetou um show do cantor e compositor Caetano Veloso na invasão do MTST. O protesto desta terça-feira estava previsto antes do impedimento à apresentação.

Além de Caetano Veloso, participaram do ato na noite de ontem artistas como as atrizes Sonia Braga, Leticia Sabatella e Alline Moraes, os cantores Emicida e Criolo e a produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano. O vereador paulistano Eduardo Suplicy (PT) e o deputado estadual do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSOL) também foram à ocupação.

Caetano Veloso declarou a jornalistas que essa foi a primeira vez em que ele se viu proibido de cantar desde o fim da ditadura, em 1985, e classificou a decisão judicial como “manobra legal”. “Pode ser um modo de reprimir alguma ação que seria legítima, em princípio. Mas eles apresentam também justificativas por causa de segurança, porque como o lugar não foi vistoriado. Mas não é em um lugar interno, tem espaço, seria possível. Eu acho que há má vontade deles”, criticou Caetano.