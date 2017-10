MP vai apurar por que TCE-SP não investigou conselheiro afastado

O Ministério Público de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que vai apurar por que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) não abriu um processo administrativo para investigar o recebimento de salários pelo conselheiro Robson Marinho durante os três anos em que ele ficou afastado da função, acusado de ter recebido 2,7 milhões de dólares em propina da multinacional francesa Alstom, entre 1998 e 2005.

A decisão do MP-SP foi tomada poucas horas depois de a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tornar Marinho réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Alstom e, assim, voltar a afastá-lo do TCE-SP. A decisão do STJ derruba o entendimento da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia determinado, nesta terça-feira, a reintegração dele ao cargo.

Conforme VEJA publicou ontem, durante os três anos em que ficou afastado, Robson Marinho continuou recebendo todos os vencimentos mesmo sem trabalhar e acabou ficando milionário. De 2014 até 2017, o conselheiro amealhou 1,63 milhão de reais. Esse valor é constituído pelo salário de conselheiro que Marinho recebia integralmente (30.400 reais) e pela pensão parlamentar de 12.660 reais por ter sido deputado estadual pelo MDB, entre 1975 e 1983. O conselheiro foi ainda deputado federal pelo PSDB entre 1987 e 1991 e chefe da Casa Civil na gestão do ex-governador Mário Covas (PSDB), seu padrinho político. O tucano está no TCE desde 1997.

A decisão de afastar Marinho “sem prejuízo dos vencimentos” foi tomada em 2014, em caráter liminar, pela juíza da 13ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi. A sentença está fundamentada no artigo 95 da Constituição Federal, que garante aos magistrados o direito à vitaliciedade e à irredutibilidade dos vencimentos.

A reportagem procurou Marinho e os advogados do conselheiro, mas não conseguiu contato com nenhum deles.