Moro ouve Yousseff, Baiano e Cerveró em processo contra Lula

Nesta sexta-feira, o juiz federal Sergio Moro ouve testemunhas em outra das cinco ações em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é réu. Vão comparecer à Justiça Federal no Paraná o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, o doleiro Alberto Yousseff, o operador Fernando Augusto Soares, o Fernando Baiano, e o lobista Milton Pascowitch.

As audiências estão previstas inicialmente para as 14h e acontecem no processo em que o ex-presidente é acusado de receber vantagens indevidas da construtora Odebrecht para a aquisição de um terreno, que seria usado para abrigar uma nova sede do Instituto Lula, e de um apartamento no mesmo prédio onde o petista mora, ambos em São Bernardo do Campo (SP). O segundo imóvel teria, segundo a denúncia, a finalidade abrigar os policiais federais que fazem a segurança permanente de Lula.

Os quatro depoentes desta sexta fecharam acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF), que foi quem os colocou como testemunhas de acusação contra o ex-presidente. Uma vez colaboradores, eles são obrigados a comparecer sempre que solicitados pela Justiça.

Após o término da fase de instrução, Moro passa a ouvir os réus, incluindo o ex-presidente. Também são acusados na ação o advogado Roberto Teixeira, o engenheiro Glaucos da Costamarques e o ex-diretor da Odebrecht Paulo Ricardo Barqueiro de Melo. Falecida em fevereiro, a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva também era ré nesta ação. O caso não tem relação com o processo relativo a um tríplex em Guarujá (SP), que motivou um depoimento do ex-presidente no começo do mês.