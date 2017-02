Moro manda soltar Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT

O juiz federal, Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância, determinou nesta quinta-feira a soltura do ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira.

Ferreira foi preso em julho de 2016 durante a Operação Custo Brasil, desdobramento da Operação Lava Jato, e permanecia na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele é réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

No alvará de soltura, Moro determina a imediata liberdade de Ferreira e o pagamento de fiança no valor de 200 mil reais. Segundo o documento parte do valor já foi pago e o restante deverá ser quitado em 45 dias. O saldo remanescente é de 24.988 reais.

Em dezembro, Moro já havia determinado a soltura de Ferreira e condicionado sua liberdade ao pagamento de fiança no valor de 1 milhão de reais. O juiz baseou o calculo da fiança no valor de propina que o petista teria recebido em sua campanha para deputado federal, em 2010, fruto do contrato para a construção do novo Centro de Pesquisa Petrobras (Cenpes), no Rio de Janeiro.

No entanto, a defesa de Ferreira alegava, deste então, que o ex-tesoureiro não tinha o valor. Por meio das declarações de imposto de renda, os advogados informam que ele dispunha de cerca de 150.000 reais referentes a um consórcio imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, além de 154.687 reais recebidos da Câmara dos Deputados e carros Citroen, Mercedes Benz e Kia.

Em janeiro, durante as férias de Moro, a juíza-substituta, Gabriela Hardt, reduziu o valor da fiança em 80% acatando o pedido da defesa. “Diante do tempo decorrido desde a fixação da fiança sem que tenha havido pagamento, mas levando-se em consideração que não é o caso de dispensa de fiança, haja vista a existência de alguma expressividade econômica por parte de Paulo Adalberto (Ferreira), resolvo diminuir o valor arbitrado a título de fiança para R$ 200.000”, escreveu a juíza.