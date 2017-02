Moro elogia Fachin: “jurista de elevada qualidade”

Responsável pelas ações da Operação Lava Jato na 1ª instância, o juiz federal Sérgio Moro se manifestou nesta quinta-feira a respeito do sorteio que definiu o ministro Edson Fachin como o novo relator da operação no Supremo Tribunal Federal (STF). Para Moro, o ministro é um “jurista de elevada qualidade” e que “como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente”.

Edson Fachin substitui na função o ministro Teori Zavascki, morto no último 19, em um acidente aéreo em Paraty (RJ). Ele, que estava na Primeira Turma até a última terça-feira, se transferiu para a Segunda e pôde participar do sorteio, no qual também estavam os ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.

Entre as principais ações de Edson Fachin a respeito da Lava Jato neste momento estão a decisão sobre o sigilo das 77 delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht, homologadas pela ministra Cármen Lúcia durante o recesso, em seu plantão no STF. A ministra optou, em sua decisão, por mantê-las em segredo.

Leia a íntegra da nota emitida pelo juiz Sérgio Moro a respeito de Edson Fachin:

“Diante do sorteio do eminente Ministro Edson Fachin como Relator dos processos no Supremo Tribunal Federal da assim chamada Operação Lavajato e diante de solicitações da imprensa para manifestação, tomo a liberdade, diante do contexto e com humildade, de expressar que o Ministro Edson Fachin é um jurista de elevada qualidade e, como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente.

Curitiba, 02 de fevereiro de 2017.

Sérgio Fernando Moro, Juiz Federal”