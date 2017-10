Moraes: Judiciário está mais forte e Legislativo, mais fraco

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse, nesta segunda-feira, que há um desequilíbrio entre os poderes no Brasil porque o Legislativo está fragilizado, enquanto o Judiciário, em sentido contrário, ganhou força. Ele argumenta que a maior parte da população não se recorda dos congressistas nos quais votou, mas que o STF está tão popular a ponto de seus ministros apanharem “mais que jogadores de futebol”.

“O que se institucionalizou na Justiça se perdeu no Legislativo. Casos e casos de corrupção se acumularam (no Legislativo). Aí que surge a possibilidade de aparecer um salvador da pátria”, declarou Moraes, durante palestra na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ).

Em sua fala, o ministro afirmou que um dos papéis do STF é “evitar a tirania da maioria”. “Num embate entre o Executivo e o Legislativo já verificamos que sempre no Brasil isso resultou em golpe”, concluiu.

Alexandre de Moraes ainda fez um apelo para que, na próxima eleição, de 2018, a população seja mais criteriosa na escolha dos congressistas. E criticou o STF por ter declarado inconstitucional, em 2006, a reforma política aprovada no Congresso. “O Supremo confundiu cláusula de barreira com cláusula de desempenho”, acrescentou.

Moraes defende que haja um equilíbrio entre os poderes no futuro. “O protagonismo (do STF) vai continuar até reequilibrar o papel do Poder Legislativo. Isso é o melhor para o país para evitar a guerrilha institucional que, de um dois anos para cá, estamos acompanhando”, afirmou.

Embora tenha criticado o Legislativo, o ministro disse também que o fortalecimento das instituições nos últimos 30 anos fez com que não houvesse “necessidade de se pensar nas Forças Armadas como poder moderador” quando o país passou pelo segundo impeachment, no ano passado.

No início da sua palestra, Alexandre de Moraes brincou com uma pessoa da palestra que o interrompeu com o celular. “Estou sendo grampeado? Essa é uma moda da República, ser grampeado”, ironizou.

Envolvido em polêmica neste fim de semana, ao comentar nas redes sociais o fim da novela A Força do Querer, da Rede Globo, que, em sua opinião, conferiu um ilusório glamour ao tráfico de drogas, Moraes não quis falar com a imprensa ao fim do evento.