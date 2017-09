Mello diz que Senado pode rever decisão sobre Aécio; Fux discorda

Dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) divergiram publicamente sobre o tratamento que o Senado deve dar ao afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) de suas funções legislativas, decidida pela Corte na terça-feira: Marco Aurélio Mello disse que a Casa legislativa pode rever a decisão, enquanto Luiz Fux disse esperar que ela cumpra a decisão tomada pelo Supremo.

“Eu sustentei, sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que, como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida acauteladora”, disse Marco Aurélio, antes da sessão do plenário da Corte nesta quarta-feira. Segundo ele, se os senadores “podem mais”, como rever uma prisão, poderiam também rever uma suspensão do exercício do mandato. Ele afirmou que não estava adiantando o seu ponto de vista, mas já defendeu essa tese em seu voto.

Relator original da matéria, Marco Aurélio foi voto vencido na decisão tomada pela Primeira Turma do STF. O colegiado, por 3 votos a 2, decidiu pelo afastamento do tucano e pela aplicação de medidas cautelares, como o recolhimento noturno. Senadores de diversos partidos articulam uma ação para tentar anular a determinação, argumentando que o afastamento não tem amparo na Constituição. Marco Aurélio disse não ver a possibilidade de alteração da decisão a partir de um recurso ao plenário do STF. Ainda assim, ele fez críticas à decisão do colegiado.

“O que tivemos foi a decretação de uma prisão preventiva em regime aberto. Vamos usar o português. Em vez de se recolher à casa do albergado, ele se recolhe à própria residência, que acredito ser mais confortável”, afirmou. “Minha decisão certamente não foi enquadrável como politicamente correta, porque a sociedade quer vísceras, e talvez a decisão da turma tenha atendido a esse anseio da sociedade”, completou.

Fux diverge

Já o ministro Luiz Fux, que desempatou o placar em desfavor de Aécio, divergiu de Marco Aurélio e disse esperar que o Senado cumpra a determinação do Supremo.

Fux declarou que o Senado não tem poderes para reconduzir Aécio ao cargo. “Se fosse prisão, eles poderiam efetivamente não autorizar. Não podem suspender a ação penal. Mas vamos esperar os acontecimentos para verificarmos, pode ser que tenha de passar pelo nosso crivo essa eventual superação da decisão judicial.”

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)