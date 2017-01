Marisa Letícia é internada com suspeita de AVC

A ex-primeira dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi internada nesta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC). De acordo com o hospital, ela se encontra agora na sala de emergências da unidade.

Segundo pessoas próximas ao ex-presidente Lula, Marisa vinha reclamando há um tempo de picos de pressão alta. Ela teria sofrido um princípio de AVC enquanto estava em casa e foi levada para o hospital de ambulância. Ela passa por procedimento cirúrgico neste momento.

Em março de 2016, quando foram divulgadas as conversas sigilosas entre Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, Marisa também foi internada às pressas no Hospital Sírio-Libanês. À época, a justificativa foi que ela havia sido infectada pela gripe H1N1, mas foi medicada e liberada.

Marisa Letícia é ré em duas ações penais na Operação Lava Jato. Na primeira, ela é acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por uma reforma feita pela construtora OAS no tríplex do Guarujá (SP), que supostamente pertenceria a ela e Lula.

Já a segunda diz respeito às relações do casal com outra empreiteira, a Odebrecht. Segundo a denúncia da procuradoria, a empreiteira de Marcelo Odebrecht teria beneficiado ilicitamente o casal em dois momentos: na compra de um terreno para a construção do Instituto Lula e na aquisição de um segundo apartamento, contíguo a cobertura onde o casal vive, em São Bernardo do Campo (SP).