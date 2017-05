Manifestantes defendem ‘Diretas já’ após delação da JBS

Um pequeno grupo de manifestantes começou a se aglomerar, na noite desta quarta-feira, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, em protesto contra a permanência do presidente Michel Temer no poder. Com palavras de ordem e pedidos para que sejam realizadas novas eleições – diretas – um grupo de cerca de 50 pessoas cercou o local de trabalho do presidente. Alguns empunhavam bandeiras do Partido dos Trabalhadores.

Pouco antes das dez horas da noite, a Polícia Militar prendeu um manifestante por desacato. Outros foram retirados do local porque bloqueavam a avenida em frente ao Planalto. Spray de pimenta foi utilizado para conter o protesto. Neste momento, o Batalhão de Guarda Presidencial isolou o prédio. Michel Temer deixou o prédio por volta das 22h10.