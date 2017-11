Luciano Huck diz que seria uma ‘insanidade’ ser candidato agora

O apresentador de TV Luciano Huck disse que não desistiu da candidatura a presidente da República porque nunca chegou a ser candidato de fato e afirmou que seria uma “insanidade” promover uma “ruptura tão grande” na sua carreira como apresentador e com sua família – casado com a apresentadora Angélica, ele tem três filhos.

“Foi uma reflexão importante. Confesso que não foi uma coisa que saiu fácil”, disse, sobre o artigo que escreveu no jornal Folha de S. Paulo anunciando que não iria disputar a Presidência da República. “Eu não sou candidato a presidente nesta eleição, aqui agora, neste momento”, disse nesta segunda-feira no evento Amarelas ao Vivo.

Ele disse que quer continuar contribuindo com o debate político, participando de movimentos sociais, e ajudando a encontrar alternativas ao país. Ele ressaltou a sua experiência por viajar pelo Brasil – dois estados por semana, afirmou – e conhecer realidades distintas. “O discurso na avenida Faria Lima e no Leblon é muito diferente do discurso no Nordeste, no interior de Pernambuco”, afirmou.

O apresentador afirmou que não foi pressionado pela TV Globo, onde apresenta o programa Caldeirão do Huck, nem pela sua família – elogiou a postura da sua esposa em todo o processo.