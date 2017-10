Ministro Lewandowski está internado em SP após cair na rua

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), sofreu um pequeno acidente no último sábado e está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Lewandowski passeava com seus cachorros quando se desequilibrou e caiu próximo a sua residência, fraturando algumas costelas.

Ele foi encaminhado ao hospital, foi submetido a procedimentos de correção e passa bem. Segundo a assessoria do ministro, Lewandowski deve ter alta até o final dessa semana, mas já trabalha remotamente desde segunda-feira. Não há previsão de quando ele poderá retornar a Brasília.

Esta é uma semana parada no STF, que não fará nenhuma sessão plenária. Além do feriado da próxima quinta-feira, Dia de Finados, o Supremo também não vai funcionar amanhã, quarta-feira, em homenagem ao Dia de Todos os Santos – que não é feriado, mas que, “tradicionalmente” segundo a assessoria da Corte, suspende os trabalhos do STF.

Por fim, os ministros ainda vão emendar a sexta-feira, graças ao adiamento do Dia do Servidor Público. Comemorada em 28 de outubro, que neste ano caiu em um sábado, a data foi adiada para emendar o feriado de Finados, configurando ponto facultativo – formalmente, pois, na prática, não haverá sessão. Todos os prazos processuais foram adiados para o próximo dia 6, segunda-feira.