Justiça bloqueia mais de R$ 150 mi de investigados no DF

No despacho que deu origem à Operação Panatenaico, o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou também o bloqueio de 155,1 milhões de reais das pessoas e empresas investigadas. A “Panatenaico” investiga a obra “hiperfaturada” do estádio nacional Mané Garrincha, a obra mais cara entre todos as arenas utilizadas na Copa do Mundo de 2014.

Prevista para custar cerca de 600 milhões, a reforma do estádio acabou sendo orçada em mais de 1,5 bilhão de reais, 2,5 vezes mais do que o imaginado inicialmente – um desvio estimado, portanto, em 900 milhões de reais. A maior parte do valor bloqueado – 100 milhões – foi proveniente da construtora Via Engenharia, que executou a obra em consórcio com a empreiteira Andrade Gutierrez. A operação foi baseada no acordo de colaboração de Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto e Flávio Gomes Machado Filho, executivos da empresa.

Alguns dos principais políticos do Distrito Federal, os ex-governadores José Roberto Arruda (PR) e Agnelo Queiroz (PT), além do ex-vice-governador Tadeu Filippelli (PMDB), hoje assessor especial do presidente Michel Temer (PMDB), foram presos temporariamente por cinco dias. Arruda e Agnelo tiveram bloqueados dez milhões de reais, enquanto Filipelli não poderá movimentar seis milhões.

Segundo o despacho do juiz, o esquema de corrupção nas obras do estádio foi iniciado em 2009, quando começaram os procedimentos para a execução do projeto. Planejado e combinado durante a gestão de José Roberto Arruda, o esquema foi mantido em 2011, quando os eleitos Agnelo Queiroz e Tadeu Filippelli foram empossados como governador e vice-governador.

Os demais acusados são Francisco Cláudio Monteiro, ex-chefe de gabinete de Agnelo, Maruska Lima e Nílson Martorelli, ex-executivos das estatais Terracap e Novacap, os operadores financeiros Sérgio Lúcio Andrade, Jorge Luiz Salomão e Afrânio Roberto de Souza, todos alvos de mandados de prisão temporária.

Nos bloqueios, os executivos tiveram bloqueados quatro milhões cada, os operadores, Andrade e Salomão, quatro milhões e Afrânio, três milhões. O ex-chefe de gabinete Francisco Monteiro teve bloqueados 100 mil reais. Todos os acusados foram alvos de mandados de busca e apreensão, além de outros possíveis envolvidos, o ex-diretor da Via Engenharia Alberto Nolli e os advogados Wellington Medeiros e Luiz Carlos Alcoforado.

Terracap

Segundo o juiz, durante seu governo no Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT) articulou junto à Assembleia Legislativa do Distrito Federal para que, “a qualquer custo” segundo o juiz Vallisney, fossem alteradas as finalidades da Terracap. O objetivo era que o legislativo permitisse a participação da empresa nas obras do estádio, o que acabou ocorrendo.

O despacho aponta que o envolvimento da Terracap na obra gerou um “incomensurável” prejuízo contábil de 1,3 bilhão de reais, impactando as contas públicas distrital e federal. Entre os acusados, Maruska Lima teria sido uma das participantes da comissão que avaliou e homologou a licitação da obra, sendo posteriormente indicada para a presidência da empresa.