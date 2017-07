Julgamento de Lula no TRF4 será menos polarizado, diz magistrado

O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em segunda instância será menos polarizado, na opinião do desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre. As audiências em primeira instância, na 13ª Vara Federal de Curitiba, foram marcadas por discussões frequentes entre os advogados do petista e o juiz federal Sergio Moro.

“É natural que na primeira instância [o processo] centralize um pouco na figura do juiz que lá está. É ele quem faz toda a instrução, ouve as testemunhas, produz provas periciais”, avaliou Thompson Flores. “O tribunal vai examinar toda a matéria e toda a prova produzida no primeiro grau, e não realizar uma nova instrução. Como são três julgadores [em cada turma do TRF4], isso se dilui entre eles. Eu acredito que não haverá essa polarização”, completou.

Publicada a sentença em primeira instância e concluída a avaliação dos embargos declaratórios, cabe agora à defesa do ex-presidente peticionar ao TRF4 manifestando a intenção de recorrer da sentença de Moro, que condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. A apelação será distribuída à 8ª Turma, responsável pelos processos da Operação Lava Jato no tribunal, sob a relatoria do desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Os demais membros são Leandro Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laus.

Eleição 2018

Lula já declarou a intenção de se candidatar novamente ao cargo de presidente da República nas eleições do ano que vem. Uma condenação em segunda instância nesta ação, no entanto, caso ocorra, pode deixar o petista inelegível até o dia 15 de agosto de 2018, quando termina o prazo para registro de candidaturas. Thompson Flores acredita que até esta data o TRF4 já terá decidido se Lula é culpado ou inocente: “A média de tempo de julgamento desses processos no nosso tribunal tem sido de 10 a 11 meses. Com base nessa média, eu acredito que até agosto do ano que vem o processo já estará julgado”.

O desembargador ressaltou, no entanto, que os trabalhos da 8ª Turma devem levar o tempo que for necessário para que todos os pormenores do caso sejam avaliados de forma satisfatória. “O tribunal já julgou 701 processos da Lava Jato, entre habeas corpus, exceções de suspeição, mandados de segurança e apelações criminais. E tem feito isso num prazo relativamente exíguo, dentro da responsabilidade que exige o exame de todas as questões. Nas apelações, por exemplo, são vários réus que recorrem com razões de recurso, às vezes, de mais de 300 páginas, o que demanda bastante estudo”, afirmou.

(Com Agência Brasil)