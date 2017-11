Jucá é confrontado por passageira em voo: ‘Estancou a sangria?’

O senador Romero Jucá (PMDB-RR), presidente do partido, tornou-se o centro das atenções dentro de um avião – que saía de Brasília com destino a São Paulo – quando foi abordado por uma passageira. Em vídeo publicado nas redes sociais na última quarta-feira (29), uma mulher questiona o político sobre os áudios entregues pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado à Polícia Federal (PF). “E aí, senador, conseguiu estancar a sangria?”, diz a mulher no vídeo.

A passageira, percebendo a presença do senador no voo comercial, decidiu pegar o celular e questioná-lo. “Eu queria perguntar uma coisa pra o senhor que é especialista em acordo nacional “, diz a mulher. Jucá, incomodado com a gravação, tenta tirar o celular da mão da autora do vídeo. O político rebate dizendo que o governo “está salvando o país”, mas é vaiado pelos passageiros que o chamam de “sem vergonha”.

A passageira faz referência aos áudios entregues à PF em que Jucá afirma que é preciso “estancar a sangria”, supostamente provocada pela Operação Lava Jato.

Veja o vídeo: