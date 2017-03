José Dirceu é condenado a 11 anos e 3 meses na Lava Jato

O ex-ministro Casa Civil, José Dirceu, foi condenado mais uma vez no âmbito da Operação Lava Jato – dessa vez, na sentença do juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, Dirceu cumprirá 11 anos e 3 três pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Nesta ação penal, Dirceu foi condenado por ter recebido propinas no valor de 2,1 milhões de reais para favorecer um contrato com da empresa Apolo Tubulars para fornecimento de tubos para a Petrobrás entre 2008 e 2012.

Em maio de 2016, o ex-ministro foi condenado a 23 anos e 3 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa na participação do esquema de contratos superfaturados da construtora Engevix com a Petrobras. Na sentença, Moro apontou que Dirceu recebeu 15 milhões de reais em propinas. Essa quantia foi paga à empresa do petista, a JD Consultoria. Dirceu foi preso em agosto de 2015 durante a 17ª fase da Operação Lava Jato, batizada da Pixuleco.

Além do ex-ministro, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de Dirceu, foi condenado a 6 anos e 8 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.