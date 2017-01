Investigada, Odebrecht mira novos negócios no exterior

Investigada por pagamento de propina em oito países e impedida pelos governos do Peru e do Panamá de participar de licitações, a Odebrecht está buscando novos negócios no exterior. Em documento enviado à Justiça Federal no Paraná, o diretor de Recursos Humanos da Odebrecht, Enio Ribeiro Andrade, informa que a empresa “tem planos de internacionalização na prestação de serviços de engenharia leve para clientes privados nos países da América Latina e América do Norte”.

O plano de ação da Odebrecht, diz Enio Ribeiro, adotou como objetivo estratégico a prospecção de “oportunidades de negócios privados” em países onde a empresa já tem histórico de atuação. Para coordenar essa atividade, a Odebrecht designou seu executivo Rodrigo Costa Melo, diretor de Realizações Imobiliárias, investigado pela Polícia Federal nos esquemas de pagamentos de propinas.

Enio Ribeiro pediu à Justiça Federal para restituir o passaporte de Rodrigo Costa e permitir que ele viaje ao Peru este mês para as primeiras conversas com representantes do mercado imobiliário local. Foi nesse pedido que ele descreveu os novos projetos. A Justiça liberou o passaporte, desde que não houvesse oposição do Ministério Público Federal.

Também no processo, os advogados de Rodrigo Costa Melo revelam que a Odebrecht está prospectando no Peru a viabilidade de empreendimentos imobiliários privados na região metropolitana de Lima, nos bairros de Miraflores, Tumbe e Maca. Entre os projetos está a construção de casas e de um empreendimento multiuso, que agregará um shopping center, uma torre comercial e um hotel.