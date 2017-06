Invasor do Alvorada tem 15 anos e chegou ao 3º andar de palácio

O jovem que invadiu o Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira com um carro tem apenas 15 anos de idade e só foi detido pelo Exército no terceiro andar da residência oficial da Presidência da República. Por volta das 19h, ele se recusou a parar para se identificar, acelerou e danificou dois portões do prédio, conseguindo acessar a garagem.

Na nota emitida pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nesta quarta, o órgão já havia observado que o motorista “aparentemente” era menor de idade, mas não informou que ele havia conseguido acessar o palácio, onde foi encontrado. Apesar de o Alvorada ser a residência oficial do presidente, Michel Temer (PMDB) optou por retornar ao Palácio do Jaburu, que tradicionalmente é ocupado pelo vice-presidente da República.

Segundo investigação realizada pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), “o adolescente pegou o veículo dos pais para cometer o ato infracional”. A DCA informa, também, que o jovem passa por acompanhamento psicológico.

Quando o carro ultrapassou os portões, foi alvejado por tiros de um oficial do Exército que estava no local por razões de segurança. O rapaz, no entanto, não foi atingido por nenhum disparo e não ficou ferido. Segundo a polícia, ele falava frases desconexas quando foi abordado. Após ser ouvido, ele foi liberado para voltar para casa com seus responsáveis. O caso será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.