Incêndio atinge Alerj e discussão sobre privatização é adiada

Um princípio de incêndio atingiu a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) na manhã desta segunda-feira. O fogo afetou a sala de imprensa e o plenário da Casa, que ficaram tomados de fumaça. De acordo com a assessoria de imprensa da Assembleia, o Palácio Tiradentes, onde funciona a Alerj, foi evacuado e bombeiros estão analisando as causas do incêndio.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Por causa do incidente, a reunião do Colégio de Líderes que discutiria a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), que estava marcada para às 14h, foi transferida para a tarde de terça-feira.

A venda da Cedae é parte do acordo de socorro financeiro acertado pelo governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Além da privatização, o Rio de Janeiro deve se comprometer a limitar os reajustes de servidores e a estabelecer um teto para o crescimento dos gastos públicos regulado pela inflação, semelhante ao que foi definido pela “PEC do Teto” para as contas do governo federal.

Pelo acordo, o estado terá o pagamento das dívidas honrado pelo Tesouro Nacional por 36 meses, o que representará um alívio de cerca de 26 bilhões de reais para os cofres cariocas. Para receber o apoio federal, no entanto, o governo Pezão terá que ter as contrapartidas aprovadas pelo legislativo e o acordo referendado pelo judiciário. Segundo informações da coluna Radar On-line, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, não criará empecilhos ao acordo.

Cassação

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) cassou, na última quarta-feira, o mandato do governador Luiz Fernando Pezão e do vice-governador, Francisco Dornelles (PP), por acusações de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. A decisão não será cumprida imediatamente, uma vez que o governador ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

(Com Agência Brasil)