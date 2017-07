Globo vai transmitir votação da denúncia contra Temer na Câmara

A votação da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB) no plenário da Câmara dos Deputados, marcada para o dia 2 de agosto, uma quarta-feira, será transmitida ao vivo pela TV Globo. Assim como nas votações dos processos de impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016, a emissora fará a transmissão integralmente e sem interrupções. A informação foi publicada nesta segunda-feira pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Conforme definiu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a sessão terá início às 9h e, caso reúna o quórum mínimo de 342 deputados para o início da votação, será concluída no mesmo dia. Se não houver o número necessário de presenças no plenário, a apreciação do relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), contrário à aceitação da denúncia, será pautada para a próxima sessão e assim por diante.

Assim como nas votações dos impeachments de Collor e Dilma na Câmara, que duraram duas horas e seis horas, respectivamente, os votos serão nominais e abertos, ou seja, cada deputado deverá se dirigir ao microfone e dizer se concorda ou não com o relatório de Abi-Ackel.

O voto “sim” significará posição pelo arquivamento da denúncia, enquanto o “não”, pelo seguimento da acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer por corrupção passiva ao Supremo Tribunal Federal (STF). Para que a denúncia seja encaminhada ao STF, são necessários 342 votos.

Com a transmissão ao vivo pela TV Globo, emissora de maior audiência no país, aumenta a pressão sobre os parlamentares, que deverão indicar em rede nacional e na véspera de um ano eleitoral se concordam ou não com a primeira denúncia por corrupção contra um presidente brasileiro.