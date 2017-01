Fittipaldi será estrela em propaganda de Doria sobre marginais

Bicampeão mundial de Fórmula 1, o ex-piloto Emerson Fittipaldi será o garoto-propaganda da campanha do prefeito João Doria (PSDB) para divulgar as novas velocidades permitidas nas marginais Tietê e Pinheiros. Batizada de Marginal Segura, a campanha não vai falar em aumento, mas em “readequação” dos limites de velocidade e terá enfoque na direção consciente.

No áudio de 30 segundos, que confirma a mudança dos limites de velocidade para o aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro, Fittipaldi lê orientações para evitar acidentes, como o não-uso de celulares e o respeito à sinalização. Além do rádio, ele estará em um vídeo, que será compartilhado nas redes sociais.

Conforme havia sido prometido durante a campanha, a velocidade máxima voltará a ser de 90 km/h na via expressa, 70 km/h na central e 60 km/h na local (com exceção da faixa direita, que ficará mantida em 50 km/h). Hoje, as velocidades são, respectivamente, 70 km/h, 60 km/h e 50 km/h).

Leia a íntegra da fala de Fittipaldi:

“Nas minhas corridas, a segurança sempre esteve em primeiro lugar. A partir de 25 de janeiro, as velocidades nas marginais serão readequadas. Faça como eu: não use celular dirigindo, respeite o motociclista, o ciclista e o pedestre. Respeite a sinalização. Nas pistas ou no trânsito, quem tem que estar na frente é a vida. Trânsito bom é trânsito seguro.”