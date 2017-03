Ex-procuradores-gerais depõem em ação sobre tríplex no Guarujá

Dois ex-procuradores-gerais da República serão ouvidos na manhã desta quinta-feira como testemunhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ação penal da Operação Lava Jato sobre o tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Os ex-procuradores Cláudio Lemos Fonteles e Antonio Fernando de Souza foram indicados por Lula para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Eles prestarão depoimento por videoconferência direto Brasília com a Justiça Federal de Curitiba. Fonteles foi procurador da República de 2003 a 2005 e Souza ficou no cargo de 2005 a 2009 – ambos foram arrolados pela defesa do ex-presidente.

Além de Lula, outras seis pessoas são rés no processo que envolve a reforma e a propriedade do apartamento tríplex no Condomínio Solaris, no Guarujá. Marisa Letícia, esposa de Lula que morreu no início de fevereiro, também era ré no processo, mas devido a morte, a defesa pediu a absolvição sumária da ex-primeira-dama no processo.

A denúncia apresentada pelos procuradores do Ministério Público Federal (MPF) foi aceita em setembro do ano passado pelo juiz Sergio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância.