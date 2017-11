Em vídeo divulgado no Twitter, Temer exalta reforma trabalhista

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Michel Temer exaltou a nova legislação trabalhista, que entrou em vigor neste sábado. Temer também aproveitou para criticar as “falsas informações” divulgadas sobre o tema e aqueles que “apostaram no pessimismo” para o Brasil.

Segundo Temer, a reforma é “uma das medidas mais importantes” de seu governo, que modernizará as relações de trabalho e incentivará a geração de empregos.

Uma das medidas mais importantes do nosso governo foi a modernização das relações de trabalho. A nova lei entrou em vigor hoje. pic.twitter.com/mrEZbPU4iJ — Michel Temer (@MichelTemer) November 11, 2017

“É um novo tempo. O Brasil voltou a crescer e o desemprego cede”, afirmou o presidente, que cita dados do IBGE que mostram que no último trimestre a população ocupada aumentou em 1,1 milhão de pessoas.

‘Falsas informações’

No vídeo publicado pela sua conta oficial no Twitter, Temer condenou as “falsas informações” divulgadas sobre a nova legislação. “Essa é a verdade: as mudanças que estamos fazendo são para consolidar e ampliar o trabalho digno no país, abrindo mais oportunidades para todos”, afirmou.

O presidente também aproveitou para dar um recado para os críticos da reforma. “Os que apostaram no pessimismo não prosperaram: o Brasil se mostrou maior do que todas as dificuldades”, disse.