Eike deve prestar depoimento ainda nessa semana

Foragido da justiça desde quinta-feira, o empresário Eike Batista chegou ao Rio de Janeiro esta manhã onde foi preso e foi conduzido por agentes da Polícia Federal diretamente para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames. O empresário só deve prestar depoimento ao longo desta semana.

Eike chegou no voo 793 da American Airlines, que pousou às 9h54 no aeroporto do Galeão e saiu do avião sem passar pelo portão de desembarque como os demais passageiros. Ele seguiu direto para o Instituto Médico Legal em um carro descaracterizado. De lá, ele seguirá para o presídio Ary Franco, em Água Santa, zona Norte do Rio.

O ex-bilionário teve seu mandado de prisão preventiva expedido na última quinta-feira, acusado por investigadores da Lava-Jato de pagar propina de 16,5 milhões para o ex-governador Sérgio Cabral.