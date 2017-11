Doria diz ser contra extinção total do foro privilegiado

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta segunda-feira, em entrevista no evento Amarelas ao Vivo, que não é a favor da eliminação total do foro privilegiado para políticos e defendeu um sistema intermediário, que garanta um julgamento mais equilibrado.

“Ha situações em que uma pessoa comete um crime e, dependendo da qualificação desse crime, a pessoa tem de responder” disse, citando como exemplo a prática de homicídio. “Já em outras circunstâncias , você não pode ter alguém, seja do Legislativo ou do Executivo, sob uma saraivada de ações e não ter um mecanismo mais equilibrado na Justiça. Sem um mecanismo de proteção da Justiça, não do político, da Justiça, você não governa”, disse.