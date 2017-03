Discurso de Temer no Dia da Mulher é criticado na internet

O discurso do presidente Michel Temer em evento de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira, repercutiu mal na internet. Políticos da oposição, como a deputada Maria do Rosário (PT-RS) e a senadora Ângela Portela (PT-RR), e internautas criticaram no Twitter as falas de Temer nas quais ele, em uma tentativa absolutamente mal-sucedida de enaltecer as mulheres, mostrou preconceitos em relação à posição delas na sociedade.

No discurso, o peemedebista disse que cabe às mulheres “cuidar dos afazeres domésticos”. “Com a queda da inflação e dos juros, com o superávit recorde da balança comercial, com o crescimento do investimento externo, isso significa emprego, e significa também que a mulher, além de cuidar dos afazeres domésticos, terá um campo cada vez mais largo de emprego”.

O peemedebista também afirmou que elas têm “uma grande participação na economia”, indicam “os desajustes de preço no supermercado e ninguém é melhor para detectar as eventuais flutuações econômicas, pelo orçamento doméstico maior ou menor”.

“Tenho absoluta convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da Marcela (Temer), o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o quanto faz pelos filhos. Se a sociedade, de alguma maneira, vai bem, e os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada formação em suas casas, e seguramente isto quem faz não é o homem, mas a mulher”, completou o presidente.

Leia abaixo algumas das manifestações de repúdio à fala de Temer:

Avisem Temer Q é 2017. A gente lava roupa, cozinha e arruma casa pq ñ há igualdade. Mas somos +Q isso. Ganhamos até Presidência, e no voto. — Maria do Rosario (@mariadorosario) March 8, 2017

Para o golpista @MichelTemer , a importância da mulher se limita a indicar os desajustes de preço no supermercado https://t.co/1JUPDsbAVY — PT Brasil (@ptbrasil) March 8, 2017

Pérola machista do Temer:"mulheres são importantes para a economia pois verificam preços nos supermercados"! Recatadas do Lar? Troglodita !! — Carlos Minc (@minc_rj) March 8, 2017

Para Temer, mulher só ajuda a economia no supermercado. Lamentável e constrangedor. — Ângela Portela (@AngelaPortelaRR) March 8, 2017

acho que o michel temer pegou o discurso de dia da mulher que o marechal deodoro deixou na gaveta pic.twitter.com/GCaPHoadCw — visite o decorado (@alechandracomix) March 8, 2017

Não quero entrar no mérito político, mas como a comunicação do Temer permite um discurso desses sobre o dia internacional da mulher? — Leandro Pizoni (@alemaopizoni) March 8, 2017