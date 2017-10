Deputados retomam debate sobre 2ª denúncia contra Temer na CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados retomou nesta quarta-feira, 18, o debate sobre o relatório da segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer.

Temer é acusado de integrar uma organização criminosa que teria recebido pelo menos R$ 587 milhões em propina. Ele também é acusado de obstruir a Justiça. As mesmas acusações recaem também sobre os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência).

A sessão teve início nesta terça e durou cerca de 12 horas. Nela, 44 deputados falaram a respeito da denúncia: 32 deles se manifestaram contra o presidente, enquanto 12 se posicionaram a favor de Temer.

O relator do processo, deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), é a favor do arquivamento do processo. O texto do relatório vai ser submetido ao plenário independentemente do resultado da votação na CCJ.

Para que a denúncia avance, 342 dos 513 parlamentares precisam votar contra o parecer de Andrada. Se isso acontecer, o texto será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo processo.