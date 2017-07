Denúncia contra Temer será votada na Câmara em 2 de agosto

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou na noite desta quinta-feira, após se reunir com líderes partidários, que o parecer do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB) será votado no plenário da Casa no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, a partir das 9h. Contrário à aceitação da acusação contra o peemedebista, o texto de Abi-Ackel foi aprovado na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara por 41 votos a 24 após o relatório do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), favorável à denúncia da Procuradoria-Geral da República, ser derrotado por 40 votos a 25.

Maia havia afirmado que tentaria mobilizar os partidos para reunir o quórum mínimo à votação na próxima segunda-feira, mas, com a proximidade do recesso parlamentar, que começa na terça-feira, optou por marcar a votação para o início de agosto. Ele pretende que o escrutínio termine no mesmo dia.

Após a vitória na CCJ, alcançada após a troca de dezessete membros da comissão, dos quais doze titulares com direito a voto, o governo tinha como cenário ideal uma apreciação rápida da denúncia. Há o receio de que fatos novos possam desgastar ainda mais a imagem do presidente até o próximo mês.

Conforme definiu Rodrigo Maia, é preciso que 342 deputados, dois terços do total de cadeiras na Câmara, estejam no plenário para a votação ter início. Para que a Casa autorize o encaminhamento da denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF), são necessários 342 votos contrários ao parecer de Paulo Abi-Ackel.

Caso os parlamentares aprovem o envio da acusação contra Michel Temer ao STF, os ministros da Corte decidirão se recebem ou não as alegações do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Se o processo for aberto, Temer virará réu e será afastado do poder por até 180 dias – prazo que o Supremo terá para julgá-lo. Durante esse período, o cargo é assumido interinamente por Maia. Condenado, Temer sai definitivamente do poder. Absolvido, reassume a chefia do Executivo.