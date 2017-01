Delegado da Lava-Jato pede apuração de “acidente” com Teori

O delegado da Polícia Federal Márcio Anselmo, que atua na Operação Lava-Jato, defendeu nesta quinta-feira que sejam apuradas as causas do acidente aéreo que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. Em manifestação em uma rede social, Anselmo utilizou a expressão “acidente” entre aspas, denotando questionamento sobre as circunstâncias que levaram à queda do avião de modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM, nesta quinta-feira no litoral de Paraty, no Sul do Rio de Janeiro.

“Sem palavras para expressar o que estou sentindo. O ministro Teori lavou a alma do STF à frente da Lava-Jato, surpreendeu a todos pelo extremo zelo com que suportou todo esse período conturbado. Agora, na véspera da homologação da colaboração premiada da Odebrecht, esse ‘acidente’ deve ser investigado a fundo”, disse o delegado.

O presidente da Associação dos Juízes Federais (Ajufe), Roberto Veloso, também se pronunciou. Veloso disse que é “imprescindível a investigação das circunstâncias nas quais ocorreu a queda do avião” em que ele viajava.