Delator conta que JBS repassou R$ 20 milhões a Kassab

O empresário Wesley Batista, irmão de Joesley, narrou em sua delação premiada como o Grupo JBS pagou 20 milhões de reais a Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Segundo o empresário, os repasses ocorreram entre o final de 2009 e o final de 2016.

Wesley contou que pagamentos ao ministro já vinham sendo feitos pelo frigorífico Bertin, comprado pela JBS em 2009. Com a fusão, os novos donos decidiram que os repasses deveriam prosseguir – e assim foi feito.

O delator conta que, além de dar prosseguimento ao tal contrato lícito, havia um outro contrato, que ele chama de “overprice”, de 350 mil reais mensais. “A JBS comprou o Bertin no final do ano de 2009 e ficou de 2010 até o final do ano passado pagando esse contrato de aluguel dos caminhões, mais um adicional de 350 mil reais, que era propina, não existia”, disse Wesley.

Segundo ele, a propina nesse contrato extra somou 20 milhões de reais ao longo de quase sete anos.

Outro delator, o ex-diretor da JBS Ricardo Saud, não só confirmou o pagamento dos 20 milhões como revelou outro repasse a Kassab. Ele contou que o grupo deu 7 milhões de reais para campanhas políticas do próprio ministro e de candidatos indicados por ele.

“O Kassab fez uma coisa: uma parte do dinheiro dele ele pôs para a campanha dele no Senado, uma parte dele ele ajudou uns poucos candidatos a deputado dele, outra parte ele investiu no Robinson Faria e no Fábio Faria (aqui o delator se refere ao governador do Rio Grande do Norte e o filho dele, deputado federal, respectivamente), e uma parte ele tirou para ele, pessoa física”, narrou Saud.

O diretor da JBS explicou como fez os pagamentos: “Ele (Kassab) pediu pra gente guardar lá 7 milhões para ele, desses 7 milhões ia dividir em 22 parcelas de 250. Tinha impostos. Então, ficou 5,5 milhões, divididos em 22 parcelas de 250. Ele fez na empresa do irmão dele, chamada Yapi Consultoria e Debates Ltda. Isso foi feito com nota fiscal dissimulada, nenhum tipo de prestação de serviços, fria, gelada mesmo”, disse.

Assista ao vídeo: